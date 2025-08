Rainer fordert 'Null-Risiko-Variante'

(In einer früheren Version des Artikels hieß es im Zitat im ersten Absatzes fälschlicherweise, das Jagdgesetz verhindere eine Entwaldung in Deutschland. Der Minister ist falsch wiedergegeben worden. Er hatte in seinem Statement vom Waldgesetz gesprochen.)

RUHPOLDING (dpa-AFX) - Bei der umstrittenen EU-Entwaldungsverordnung fordert Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer für Deutschland eine Einstufung als "Null-Risiko-Variante" ohne jegliche Gefahren für den Baumbestand. "Wir haben kein Risiko der Entwaldung, weil unser deutsches Waldgesetz dagegen spricht", sagte der CSU-Politiker am Rande eines Termins in Ruhpolding in den Chiemgauer Alpen. Er stimme sich diesbezüglich eng "mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament" und mit den zuständigen EU-Kommissaren ab, um hier zu einer neuen Lösung zu kommen.