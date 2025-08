DZ Bank senkt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' - Fairer Wert 8 Euro

goldenshare schrieb gestern 22:14

Diejenigen, die das MFE Angebot vor dem 28.7. angenommen haben, könnten von dieser Angebotsannahme nun bis zum 13.8. zurücktreten. Die Umtauscher werden anschließend in die Quellaktie P7 umgebucht. Die Quellaktie kann sodann über die Börse verkauft werden. Eine Alternative für diejenigen Aktionäre , die bis zum 16.9. auf die Gutschrift von 4,48€ plus 1,3 MFE A Aktien nicht warten wollen.



Dazu mehr in Ziffer 8 der Geänderten Angebotsunterlage der MFE vom 28.7.



https://www.mfemediaforeurope.com/binary/documentRepository/51/250728%20Angebots%C3%83%C2%A4nderung%20der%20MFE-MEDIAFOREUROPE%20N.V.%20an%20die%20Aktion%C3%83%C2%A4re%20der%20ProSieben%20Sat.1%20Media%20SE_2399.pdf