Anstatt AMD und Super Micro Computer räumen jetzt diese beiden Kursraketen ab!

Wenngleich inzwischen 6 der 7 Magnificent-Seven-Werte ihre Quartalszahlen vorgelegt haben, läuft die Berichtssaison noch immer auf Hochtouren und sorgt so für mächtig Bewegung bei vielen Einzelwerten. So sind am Mittwoch nach schwachen Zahlen beispielsweise die Anteile von AMD und Super Micro Computer von empfindlichen Verlusten betroffen.

Am anderen Ende der Kurstafeln sorgten vor allem Arista Networks (zum Earnings-Bericht geht es hier entlang) sowie Shopify und Wix.com für Begeisterung und zweistellige Kursgewinne. Hier die Details – und die Antwort auf die Frage, ob sich ein Einstieg jetzt noch lohnt.

Mit einer Kursexplosion von über 20,0 Prozent mischt am Mittwoch vor allem die Shopify-Aktie den Technologiemarkt auf. Das Unternehmen hat mit einem Plus von 30,7 Prozent auf 2,68 Milliarden US-Dollar ein hochdynamisches Wachstum vorgelegt und die Erwartungen um 130 Millionen US-Dollar übertroffen.

Die Kanadier profitierten vor allem von einem höheren Bruttowarenvolumen der über Shopify angelegten Webshops sowie einem Anstieg der monatlich wiederkehrenden Erlöse. Zur Überraschung vieler Marktteilnehmenden entwickelten sich die Geschäfte vor allem in Europa gut, wo der Bruttowarenwert nach Angaben von Finanzchef Jeff Hoffmeister um 42 Prozent kletterte.

Auch bei den lange schwachen Profiten konnte sich das Unternehmen deutlich steigern. Der operative Gewinn legte von 241,0 auf 291,0 Millionen US-Dollar zu. Der Nettogewinn ohne Berücksichtigung von Wertsteigerungen bei Finanzinstrumenten kletterte um 16,2 Prozent von 291,0 auf 338,0 Millionen US-Dollar.

Neben dem starken Abschneiden in den vergangenen 3 Monaten gefällt Anlegerinnen und Anlegern auch der Ausblick des Unternehmens. Für das kommende Quartal sieht Shopify einen Umsatzanstieg im mittleren bis hohen 20-Prozent-Bereich. Der Bruttogewinn soll um einen Betrag im niedrigen 20-Prozent-Bereich zulegen.

Diese Aussichten sorgten für hohe Handelsumsätze und dank der Kursexplosion auch für den höchsten Stand seit fast dreieinhalb Jahren. Solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale.

Ebenfalls für Furore sorgt Wix.com. Das in Israel beheimatete Unternehmen bietet einen cloudbasierten Baukasten für die Erstellung und das Design von Webseiten – in Zeiten der wachsenden Bedeutung von E-Commerce eine gefragte Dienstleistung, wie die ebenfalls am Mittwochmittag vorgelegten Zahlen bewiesen haben.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 12,4 Prozent auf 489,9 Millionen US-Dollar, womit die Erwartungen um 2,6 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten. Darüber hinaus steigerte der Konzern seine bereinigten Gewinne deutlich stärker als erhofft. Der Gewinn pro Aktie fiel mit 2,28 US-Dollar um 52 Cent über den Erwartungen aus.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 57,5 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresergebnis von 39,5 Millionen US-Dollar eine Steigerung um 45,6 Prozent darstellt. Der freie Cashflow belief sich nach Unternehmensangaben auf 147,7 Millionen US-Dollar. Dabei profitierten die Israels vor allem auch von einem Anstieg der jährlich wiederkehrenden Erlöse, die eine besonders hohe finanzielle Sichtbarkeit und Planbarkeit bedeuten.

Seinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hat das Unternehmen angehoben. Für die Erlöse wird nun mit 1,97 bis 2,0 Milliarden US-Dollar gerechnet, die Buchungen sollen sich auf 2,04 bis 2,075 Milliarden US-Dollar belaufen. Beide Schätzungen bewegen sich damit über den Analystenprognosen.

Auch die Aktie von Wix.com startete mit zweistelligen Kursgewinnen in den Handel, wurde am Nachmittag aber Opfer von Gewinnmitnahmen und lag am Abend nur noch rund 6,5 Prozent im Plus.

Fazit: Nur Wix.com ist noch ein Kauf

Die beiden Internetwerte Shopify und Wix.com verzeichneten am Mittwoch nach überraschend starken Quartalszahlen hohe Kursgewinne und führten damit die Kurstafeln innerhalb der US-Technologiebranche an.

Aus einer fundamentalen Perspektive sind jedoch nur die Anteile von Wix.com ein Kauf. Shopify ist nach der Kursexplosion für das laufende Geschäftsjahr bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 91,3 bewertet. Auch bei anderen Kennziffern ist das Unternehmen schlicht zu teuer und weist gegenüber dem Branchendurchschnitt Aufschläge von mehreren 100 Prozent auf.

Für Wix.com hingegen liegt nach einer in diesem Jahr bislang nicht zufriedenstellenden Kursentwicklung ein KGVe (2025) von 18,0 vor. Damit handelt die Aktie um 22,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und um 43,5 Prozent unter ihrem historischen Mittel. Viel für Geld erhalten Anlegerinnen und Anleger hier auch beim Cashflow (KCVe 2025: 12,4) und beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (0,43 TTM). Wer auf der Suche nach einem fair bewerteten Wachstumswert ist, wird hier fündig.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion