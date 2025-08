Warum Eigentümer jetzt mit Ralf Boerner IMMOBILIEN verkaufen sollten (FOTO)

Bedburg (ots) - Wer heute eine Immobilie verkaufen will, braucht mehr als einen

guten Preis. Es braucht Erfahrung, Marktkenntnis und jemanden, der Klartext

redet. Ralf Boerner (https://www.ralf-boerner-immobilien.de/) tut genau das.

Seit über 25 Jahren ist er als Immobilienmakler im Rhein-Erft-Kreis und dem

angrenzenden Rhein-Kreis-Neuss tätig, sein Büro liegt mitten in der Bedburger

Innenstadt. Boerner kennt die Region nicht nur aus dem Datenblatt, sondern aus

unzähligen Gesprächen, Ortsbegehungen und Abschlüssen. Er weiß, wo die Nachfrage

steigt, wo sich Familien ansiedeln wollen und wo Investoren Potenziale

entdecken.



Bedburg liegt im nördlichsten Teil des Rhein-Erft-Kreises, grenzt unmittelbar an

Grevenbroich im Rhein-Kreis-Neuss und ist eingebettet zwischen Städten wie

Bergheim, Elsdorf, Kerpen, Erftstadt, Pulheim, Frechen und Hürth. Was wie ein

Randgebiet wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Knotenpunkt: Wer in

Köln oder Düsseldorf arbeitet, aber dort nicht mehr wohnen kann oder will,

findet hier Wohnraum, Infrastruktur und bezahlbare Preise.









"Viele Kaufinteressenten aus Köln oder Düsseldorf weichen mittlerweile bewusst

ins Umland aus" , sagt Boerner. "Die Nachfrage verlagert sich, und genau darin

liegt eine große Chance für Eigentümer." Die Region profitiert zusätzlich vom

Strukturwandel nach dem Braunkohleausstieg. Förderprogramme, neue Arbeitsplätze

und Investitionen stärken die wirtschaftliche Substanz. Für Eigentümer bedeutet

das: Wer jetzt verkauft, trifft auf eine stabilisierte Nachfrage bei

gleichzeitig wachsender regionaler Attraktivität.



Realistische Preise statt Luftnummern



Doch Boerner warnt davor, sich von oberflächlichen Marktprognosen oder

Online-Bewertungen blenden zu lassen. "Viele Eigentümer lassen sich vom

vermeintlich 'höchsten Angebot' eines Maklers blenden, ohne zu prüfen, wie

dieser Preis zustande kommt." Für ihn ist das keine Basis für ein solides

Geschäft. Seine Wertermittlungen basieren auf dem Sachwertverfahren, auf einer

fundierten Objektanalyse vor Ort und, wenn nötig, in Zusammenarbeit mit

Gutachtern. "Eine Immobilie ist zu wertvoll, um sie mit Daumenpeilung zu

bewerten."



Persönlich statt pauschal: Ein Makler, der mitarbeitet



Dass Boerner sich auf seinen Ruf verlassen kann, zeigt sich nicht nur in den

über 50 positiven Google-Bewertungen, sondern vor allem in der Art, wie er

arbeitet. Wer mit ihm zusammenarbeitet, bekommt kein Versprechen, sondern ein

Ergebnis. Er begleitet Verkäufer persönlich durch den gesamten Prozess, vom

ersten Gespräch bis zur notariellen Beurkundung und darüber hinaus. Sein

Anspruch: keine halbfertigen Dienstleistungen, sondern vollständige Betreuung. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





