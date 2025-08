UBS belässt McDonald's auf 'Buy' - Ziel 350 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Dennis Geiger sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung von soliden Zahlen der Fast-Food-Kette. Die Gewinnentwicklung liege wegen höherer Umsätze leicht über dem Konsens. Die operative Marge habe in etwa im Erwartungsrahmen gelegen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 12:00 / GMT