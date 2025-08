US-Präsident Donald Trump beflügelt (kurzzeitig) diese Knast-Aktie!

Die restriktive Einwanderungspolitik der Trump-Regierung sorgt für eine wachsende Zahl an Festnahmen, Inhaftierungen und Abschiebungen. Davon profitieren vor allem Gefängnisbetreiber, denn neben bundestaatlichen Gefängnissen und Einrichtungen auf Bundesebene gibt es den USA auch eine große Zahl an privatwirtschaftlich betriebenen Haftanstalten.

Schon nach dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump im November vergangenen Jahres zogen die Aktien von Unternehmen wie GEO Group und CoreCivic daher sprunghaft an. Seither notierten sie auf einem unverändert hohen Niveau.

GEO Group verzeichnet höchstes Wachstum seit 2,5 Jahren

Inzwischen wirkt sich die Law-and-Order-Politik der US-Republikaner positiv auf die Geschäftsergebnisse aus. GEO Group, bei der auch Starinvestor Michael Burry einige Zeit lang investiert war, hatte lange mit einer schwachen Geschäftsentwicklung zu kämpfen und sah sich angesichts wachsender Schulden einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt.

Doch den am Mittwochmittag vorgelegten Quartalszahlen zufolge erholt sich das Geschäft. Gegenüber dem Vorjahresquartal legte das ursprünglich als Immobileninvestitionsfonds (REIT) strukturierte Unternehmen ein Umsatzwachstum von 4,8 Prozent auf 636,2 Millionen US-Dollar vor. Damit wurden die Erwartungen um 15,6 Millionen US-Dollar übertroffen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie landete mit 0,22 US-Dollar um 6 Cent über den Erwartungen. Damit gelang GEO Group das beste Quartalsergebnis seit zweieinhalb Jahren. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 29,1 Millionen US-Dollar.

Verkauf von Gefängnis soll für starkes Ergebnis und Aktienrückkäufe sorgen

Für das Gesamtjahr stellte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn in Höhe von 1,99 bis 2,09 US-Dollar pro Aktie in Aussicht, angetrieben von einem 228 Millionen US-Dollar schweren Verkauf einer Gefängnisanstalt in Oklahoma. Ohne dessen Berücksichtigung sind 0,84 bis 0,94 US-Dollar pro Aktie prognostiziert. Die Erlöse sollen sich auf 2,56 Milliarden US-Dollar belaufen, womit GEO Group die Erwartungen um 20 Millionen US-Dollar verfehlte.

Angesichts der finanziell inzwischen deutlich verbesserten Situation hat der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen US-Dollar gebilligt. Damit könnten gegenwärtig rund 8 Prozent aller ausstehenden Anteile eingezogen werden. Eine Dividende wie noch zu REIT-Zeiten will das Unternehmen jedoch nicht ausschütten.

Starke Eröffnung, aber noch stärkerer Abverkauf

Das gegenüber den Vorquartalen beschleunigte Umsatzwachstum, der Nettogewinn sowie der Ausblick auf das Gesamtjahr sorgten zum Start in den Handelstag für kräftige Kursgewinne. Die Aktie legte zeitweise um mehr als 5,0 Prozent zu.

Vor dem Hintergrund der Kursverdoppelung gegenüber dem Stand vor einem Jahr schienen Investoren im weiteren Verlauf des Handelstages die Zahlen aber nicht gut genug. Es setzten Gewinnmitnahmen ein und die Aktie wechselte das Vorzeichen. Das Minus lag am frühen Donnerstagabend bei 5,3 Prozent.

Fazit: Hier investiert nur, wer kein Gewissen hat

Gefängnisbetreiber profitieren vom harten Vorgehen der Trump-Regierung gegenüber Einwanderern und Kriminellen. Das sorgte bei GEO Group für das höchste Unternehmenswachstum seit zweieinhalb Jahren und wenigstens zwischenzeitlich für Kursgewinne.

Einen Investment-Case bietet die Aktie jedoch nicht. Das Unternehmen ist bei einer Marktkapitalisierung von 3,6 Milliarden US-Dollar mit 1,7 Milliarden US-Dollar verschuldet. Dafür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,8 schlicht zu viel, vor allem da Mitbewerber CoreCivic mit einem KGV von 11,0 für weniger als die Hälfte der Bewertung zu haben ist.

Auch aus moralischen Gründen ist von einem Investment abzusehen: US-Gefängnisse sind für ihre schlechten Haftbedingungen berüchtigt. Die weit verbreitete "Strafarbeit" (um nicht Zwangsarbeit sagen zu müssen) wird außerdem mit hierzulande als sittenwidrig geltenden Stundenlöhnen von 12 bis 40 Cent abgegolten. Davon möchte man als Anlegerin, als Anleger kein Nutznießer sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion