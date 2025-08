ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro Die US-Bank JPMorgan hat Zalando nach überraschend bereits am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das angehobene …