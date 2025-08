Aktie auf 3-Jahres-Tief Flagschiff Nivea in der Krise: Darum stürzt Beiersdorf am Mittwoch ab Das Geschäft mit Hautpflege schneidet deutlich schlechter ab als erwartet. An der Börse wird der Nivea-Konzern dafür gnadenlos abgestraft. Im zweiten Halbjahr sollen neue Produkte für die Wende sorgen.