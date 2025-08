JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 27 Euro

Der Markt bzw. die Mathematik.

Die CoBa ist mittlerweile auf Platz 18 im DAX kurz hinter der BASF - Fonds und ETFs die irgendwie den deutschen Markt abbilden wollen müssen bei der CoBa zugreifen. Dann sind da jede Menge Calls im Umlauf von denen wohl noch einige gewandelt werden - die müssen ja auch irgendwann mal mit Aktien hinterlegt werden. Dann steht da Bettina mit ihren Aktienstaubsauger vor der Tür - am 8.8. sollte es News zum neuen ARP geben. Derweil legt die CoBa ein richtig dynamisches Wachstum bei den Gewinnen hin was noch durch die mBank beschleunigt wird - wer Interesse an wachsenden Ausschüttungen hat kann bei der CoBa einsteigen, so mal das Wachstum ja noch gar nicht eingepreist ist (2027er KGV < 8).





Also jede Menge Nachfrage und immer weniger die sich noch billig von ihren Aktien trennen wollen - der Markt regelt das.