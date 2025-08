Metro und Malls - Syrien kündigt Großprojekte an

DAMASKUS (dpa-AFX) - Syrien hat den Start von zwölf Großprojekten mit einem Gesamtvolumen von 14 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Vorhaben sollen nach Regierungsangaben landesweit umgesetzt werden und einen Wendepunkt in Infrastruktur und Wirtschaft einleiten.

Wie der Leiter der syrischen Investitionsbehörde, Talal al-Hilali, bei einer Investitionskonferenz in Damaskus erklärte, zählen zu den wichtigsten Projekten der Ausbau des Flughafens Damaskus, der Bau einer Metro in der Hauptstadt sowie mehrere Hochhaus- und Einkaufszentrenprojekte. "Sie sind Motoren für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Signale für ein erneuertes internationales Vertrauen in Syrien", so al-Hilali.

Die Vereinbarungen mit internationalen Unternehmen wurden im Präsidentenpalast in Damaskus unter Anwesenheit von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa und des US-Sondergesandten für Syrien, Thomas Barrack, unterzeichnet. Al-Hilali betonte, Syrien sei "offen für Investitionen" und wolle gemeinsam mit vertrauenswürdigen Partnern "ein neues Kapitel von Aufschwung und Wiederaufbau" schreiben./arj/DP/zb