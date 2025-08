Struktur für den Anfrageprozess in der Eventbranche (FOTO)

Bielefeld (ots) - Viele Eventlocations stoßen im Tagesgeschäft an ihre Grenzen -

nicht wegen fehlender Nachfrage, sondern wegen überlasteter Vertriebsprozesse.

Zwischen E-Mails, Anrufen und Terminabsprachen bleibt wenig Zeit für

qualifizierte Gespräche oder strategische Planung. Der deutsche Anbieter

Simpli.bot hat mit dem KI-System Eva eine Lösung entwickelt, die genau hier

ansetzt: Sie automatisiert den Anfrage- und Buchungsprozess und entlastet Teams

spürbar.



Am Ende eines langen Veranstaltungstags kehrt Ruhe ein - doch im Hintergrund

bleibt die Unsicherheit. Wurden heute alle Anfragen beantwortet? Ist ein

vielversprechender Lead unbeachtet geblieben? Die Nachfrage ist hoch, doch

wertvolle Chancen gehen verloren, weil der Vertriebsprozess dem Tagesgeschäft

nicht standhält. Wenn Teams Stunden um Stunden mit E-Mails, Rückrufen und

Kalenderabgleichen beschäftigt sind, fehlt die Zeit für das, was wirklich zählt:

qualifizierte Gespräche, perfekte Organisation vor Ort und unvergessliche

Momente für die Gäste. "Wer es nicht schafft, systematisch auf Anfragen zu

reagieren, verliert nicht nur Buchungen - sondern auch Vertrauen und

Handlungsspielraum", sagt Dennis Melson, Gründer von Simpli.bot.







automatisieren und so Ressourcen für das Wesentliche freisetzen", fährt Dennis

Melson fort. Genau hier setzt Simpli.bot an: Mit dem KI-gestützten System Eva

bietet das Unternehmen einen strukturierten, vollständig automatisierten

Vertriebsprozess speziell für Eventlocations. Statt zeitintensivem

E-Mail-Pingpong und manueller Terminvergabe übernimmt Eva die Erstkommunikation,

filtert unpassende Anfragen heraus, koordiniert Termine und begleitet

Interessenten bis zur Buchung - rund um die Uhr und über alle gängigen Kanäle.

So entsteht aus einem oft chaotischen Alltag ein planbarer, skalierbarer

Prozess, der Kapazitäten freisetzt und verlorenes Potenzial zurückholt.



Verpasste Anfragen, verlorenes Potenzial - wenn Leads ungenutzt bleiben



Unbeantwortete Anfragen und verpasste Rückrufe führen in vielen Eventlocations

zu erheblichen Umsatzeinbußen. Interessenten, die zu lange auf eine Antwort

warten, suchen sich schnell alternative Angebote - denn sie wollen nicht

erklären, sondern erleben. Während Mitarbeiter zwischen E-Mails, Telefonaten und

Chat-Nachrichten jonglieren, häufen sich neue Anfragen, die oft unvollständig

sind oder Standardfragen zu Preisen und Kapazitäten enthalten. Terminwünsche

müssen häufig noch telefonisch koordiniert, manuell in Excel eingetragen und per

E-Mail bestätigt werden. Diese fragmentierten Prozesse kosten wertvolle Zeit und

binden Ressourcen, die anderswo dringender gebraucht werden.





