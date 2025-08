Magnet-Deal gegen China-Dominanz: General Motors steigt bei US-Produzent ein!

Wie Noveon am Mittwoch mitteilte, wird das Unternehmen künftig Seltenerdmagnete für Komponenten der großen SUV- und Pick-up-Modelle des Autobauers liefern. Die Auslieferungen haben bereits im Juli begonnen.

"Wir freuen uns, General Motors mit leistungsstarken Magneten aus US-amerikanischer Produktion beliefern zu können", erklärte Noveon in einer Mitteilung. Das Unternehmen mit Sitz in Texas ist nach eigenen Angaben der einzige Hersteller gesinterter Neodym-Eisen-Bor-Magnete (NdFeB) in den Vereinigten Staaten. Diese Magnete gelten als die stärksten und technologisch fortschrittlichsten Permanentmagnete auf dem Markt.