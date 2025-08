Nordsee-Windkraftflächen finden keinen Käufer

Ich hatte e.on einige Male aber eher getradet. Jetzt habe ich einiges strategisch geändert und e.on wird eher ein langzeitinvestment. Molok ist ja bekannt, dass ich bei Vodafone bereits lange dabei bin. Die Motivation lag allerdings etwas anders als hier. Bei e.on setzte ich von Beginn auf langzeiteffekte und einen Flow an Dividende. Im Besten Fall kann man damit rechnen, dass e.on wieder etwas mehr en Vogue wird, was in der Vergangenheit ja mal der Fall war. Daneben bin ich mehr richtiung Risiko Investments unterwegs. So Beispiel SMA. Dividende und Zuverlässigkeit spielen hier keine oder nur begrenzte Rolle.

last but not least bin ich eher weg aus den USA als dabei. Ich schaue auch nach Asien und suche bereits seit längerem nach guten langzeitinvestment.