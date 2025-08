ROUNDUP Amgen hebt Prognose an - Sorgen um MariTide drücken Kurs Der US-Biotechkonzern Amgen blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal optimistischer auf 2025. Der Umsatz dürfte bei 35 bis 36 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor …