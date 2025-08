Hannan gibt Ausübung von Warrants im Wert von 2,25 Millionen CAD bekannt

Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited („Hannan” oder das „Unternehmen”) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (- https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate- ... -) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 3. Juli 2025 4.518.111 Warrants (die „Warrants“) zu einem Preis von 0,50 CAD ausgeübt wurden, wodurch sich die Barmittel des Unternehmens um 2.259.055 CAD erhöhten. Die Warrants wurden im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung ausgegeben, die am 27. Juni 2024 abgeschlossen wurde. Mit der Ausübung der Warrants sind keine Warrants mehr ausstehend.

Michael Hudson, CEO und Executive Chairman, erklärt: „Wir danken unseren Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen in Hannan. Die Ausübung dieser Warrants, die unsere Kasse um 2,25 Millionen C$ aufstocken, stärkt unsere Position, während wir unsere bahnbrechende Explorationsstrategie in Peru vorantreiben. Dieses Kapital kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da wir erstmals Bohrungen in unseren Projekten durchführen und weiterhin neue Grenzen erschließen, um die nächste Generation großflächiger Gold-Kupfer-Lagerstätten zu finden.“

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit.