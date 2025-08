Disneyland und Streaming-Geschäft boomen! NFL steigt bei ESPN ein

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 2 Prozent auf 23,65 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 5,26 Milliarden US-Dollar – etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr. Ein großer Teil dieses Anstiegs kam durch einen einmaligen Steuervorteil im Zusammenhang mit Hulu. Der Gewinn je Aktie stieg um 16 Prozent auf 1,61 US-Dollar, ohne den Hulu-Steuervorteil und andere Kosten.

Entertainment-Riese Walt Disney hat seine Gewinnprognosen für das Streaming- und Erlebnisgeschäft im laufenden Geschäftsjahr angehoben – ein klares Signal, dass das Unternehmen in diesen Bereichen an Fahrt gewinnt, während das traditionelle TV-Geschäft weiterhin unter Druck steht.

Für das Geschäftsjahr, das im September endet, rechnet das Unternehmen mit einem operativen Gewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar aus dem Direct-to-Consumer-Streaming-Bereich rechnet – eine deutliche Steigerung im Vergleich zur bisherigen Prognose von 1 Milliarde US-Dollar. Auch der Bereich, der Themenparks, Kreuzfahrtschiffe und Konsumgüter umfasst, soll im laufenden Geschäftsjahr um 8 Prozent wachsen, was ebenfalls am oberen Ende der zuvor abgegebenen Schätzungen liegt.

Disney gab am Dienstag auch einen spektakulären Vertrag mit der National Football League (NFL) sowie mit der Wrestling-Organisation WWE bekannt. Ab dem 21. August startet Disney mit einem monatlichen Preis von 29,99 US-Dollar seinen ESPN-Streaming-Service, der unter anderem Zugang zu NFL- und NBA-Spielen bieten wird. Zusätzlich wird die Integration von Hulu in Disney+ vorangetrieben, was das Streaming-Angebot weiter differenzieren soll.

Disney setzt darauf, dass immer mehr Verbraucher gleichzeitig Disney+, Hulu und ESPN abonnieren, während gleichzeitig der Umsatz aus den Freizeitparks und Kreuzfahrten steigen soll. CEO Bob Iger betonte, dass der Start der ESPN-App und die Zusammenarbeit mit der NFL eine "einzigartige Streaming-Lösung" schaffen würden, die Disney in eine starke Wettbewerbsposition bringt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,79 % und einem Kurs von 98,46EUR auf Tradegate (06. August 2025, 18:54 Uhr) gehandelt.





