Israels Präsident dringt auf Freilassung von Hamas-Geiseln

TALLINN (dpa-AFX) - Israels Präsident Izchak Herzog hat bei einem Besuch in Estland eine sofortige Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas gefordert. Alle Geiseln befänden sich in Lebensgefahr, sagte Herzog nach einem Treffen mit seinem estnischen Amtskollegen Alar Karis in Tallinn und appellierte an die Weltgemeinschaft, auf einen Geiseldeal und einen Waffenstillstand hinzuwirken. Dabei hielt er wie schon an den Vortagen bei Besuchen in Lettland und Litauen die Bilder von zwei Geiseln hoch, die von der Hamas kürzlich zur Schau gestellt wurden.

Nach israelischen Angaben werden noch 50 aus Israel entführte Menschen im Gazastreifen festgehalten, von denen noch 20 am Leben sein sollen. Das Forum der Geisel-Angehörigen hatte zuletzt einen Bericht veröffentlicht, demzufolge die Geiseln in unmittelbarer Lebensgefahr schweben. Zu diesem Schluss seien medizinische Experten auch auf der Basis der zuletzt veröffentlichten Videos gelangt, die bis auf die Knochen abgemagerte Geiseln zeigten. Einer davon ist auch deutscher Staatsangehöriger.