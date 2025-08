Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt und zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 68,39 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 76 Cent auf 66,93 Dollar.

Am Ölmarkt warten die Anleger auf mögliche Ergebnisse des Besuchs des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Russland bei Präsident Wladimir Putin, bei dem es auch um mögliche Sanktionen gegangen sein dürfte. Das Gespräch habe etwa drei Stunden gedauert, teilte der Kreml mit. Einzelheiten zu dem Treffen wurde zunächst nicht genannt.