Stavtar Solutions erhält 55 Mio. USD von Elephant zur Beschleunigung des Wachstums und zum Ausbau der Geschäftstätigkeit

NEW YORK, 6. August 2025 /PRNewswire/ -- Stavtar Solutions, ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für das Geschäftsausgabenmanagement und die Kostenverteilung für komplexe Unternehmen wie alternative Vermögensverwalter, gab heute eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 55 Mio. USD durch Elephant bekannt. Die Minderheitsbeteiligung wird die nächste Expansionsphase der Plattform vorantreiben, die die Art und Weise revolutioniert hat, wie komplexe Unternehmen ihre Geschäftsausgaben, Kostenverteilungen, Lieferanten, Verträge, Budgets, Zahlungen und vieles mehr verwalten. Sie wird weitere Produktinnovationen, den Ausbau der integrierten Zahlungsfunktionen innerhalb des Flaggschiffprodukts StavPay sowie die Einstellung neuer Mitarbeiter vorantreiben, um der schnell steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Stavtar wurde von Steven Petersen und Avtar Batth, einem ehemaligen CFO bzw. CTO, mitbegründet, um ein Problem zu lösen, das sie aus erster Hand kannten: Die überwältigende Abhängigkeit von manuellen Prozessen und Tabellenkalkulationen zur Verwaltung von Geschäftsausgaben und Kostenverteilungen im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung. Nach jahrelanger Erfahrung mit operativen Engpässen und fragmentierten Systemen machten sie sich daran, eine moderne, anpassbare und datengesteuerte Plattform zu entwickeln, die speziell auf die Anforderungen von Finanz- und Betriebsteams in Hedgefonds, Private-Equity-Gesellschaften, Family Offices und anderen komplexen Unternehmen zugeschnitten ist. Stavtar ist in den letzten drei Jahren um über 1300 % gewachsen und ist heute die Plattform der Wahl für mehr als 100 alternative Vermögensverwalter, die ein Vermögen von 2,4 Billionen USD verwalten. Die StavPay-Plattform unterstützt automatisierte Workflows für Lieferanten-, Vertrags- und Rechnungsmanagement, Spesenabrechnungen, Zahlungen an Dritte, Budgets, Steuererklärungen, benutzerdefinierte Berichte und vieles mehr. Sie transformiert den gesamten Prozess ihrer Kunden in einen Genehmigungs- oder Ablehnungsprozess und verschafft ihnen gleichzeitig in Echtzeit Einblicke in ihr Geschäft, wie sie diese noch nie zuvor hatten.