US-Börsen überflügeln DAX: S&P 500 glänzt, Bayer stürzt ab!

Am heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,18% und steht aktuell bei 23.917,44 Punkten. Ähnlich positiv entwickelt sich der MDAX, der um 0,43% zulegt und derzeit bei 30.967,83 Punkten notiert. Im Gegensatz dazu muss der SDAX einen Rückgang hinnehmen und verliert 1,13%, womit er auf 17.011,32 Punkte fällt. Auch der TecDAX zeigt eine negative Tendenz und sinkt um 0,77% auf 3.774,81 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen sich die US-amerikanischen Indizes in einer stärkeren Verfassung. Der Dow Jones steigt um 0,21% und erreicht 44.211,51 Punkte. Der S&P 500 kann sogar einen deutlicheren Zuwachs von 0,68% verzeichnen und steht aktuell bei 6.341,81 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die US-Märkte heute stärker als die deutschen Indizes, wobei insbesondere der S&P 500 mit einem soliden Plus hervorsticht. Während der DAX und der MDAX ebenfalls leichte Gewinne verzeichnen, belasten Verluste im SDAX und TecDAX die Stimmung an den deutschen Börsen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Vonovia mit einem Plus von 3.47%.Deutsche Bank folgt mit 2.43%, während Porsche AG mit 2.24% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Bayer führt die Negativliste mit einem Rückgang von 9.72%, gefolgt von Beiersdorf mit -8.58% und Zalando, das um 8.35% gefallen ist.Im MDAX stechen Fraport mit 4.04% und TAG Immobilien mit 3.45% hervor. Nordex rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 3.28% ab.Die Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Rational mit einem Rückgang von 7.00%. AIXTRON und Evotec folgen mit -3.90% und -2.96%.Im SDAX sind GRENKE mit 2.80%, mutares mit 2.78% und Grand City Properties mit 2.74% die stärksten Performer.Die Flopwerte im SDAX werden von PVA TePla mit -4.38% angeführt, gefolgt von Schaeffler mit -7.20% und Kontron, das um 7.50% gefallen ist.Im TecDAX verzeichnet Nordex einen Anstieg von 3.28%, während Nemetschek und freenet mit 1.13% und 0.91% ebenfalls im Plus liegen.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Qiagen mit -3.28%, AIXTRON mit -3.90% und Kontron, das um 7.50% gefallen ist.Im Dow Jones führt Apple mit einem beeindruckenden Plus von 5.65%, gefolgt von Walmart mit 3.83% und McDonald's mit 2.87%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Verluste, angeführt von Amgen mit -5.32%, gefolgt von Walt Disney mit -3.20% und Unitedhealth Group mit -1.59%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Arista Networks mit 17.68% angeführt, gefolgt von Match Group mit 12.24% und Assurant mit 9.29%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von Rockwell Automation mit -9.06%, gefolgt von Marketaxess Holding mit -8.73% und DaVita mit -8.23%.