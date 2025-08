Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,29 Prozent auf 130,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,65 Prozent.

Schwache Industriedaten aus Deutschland stützten die Anleihen nur kurzzeitig. Die Auftragseingänge in der Industrie sind im Juni erneut gefallen. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg erwartet. "Besonders auffällig war der Rückgang der Aufträge aus dem Ausland außerhalb der Eurozone, was ein Indiz für wirkende US-Zölle sein könnte", kommentierte Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. "Insgesamt liegen die Auftragseingänge damit wieder auf dem Niveau zu Beginn des Jahres und enttäuschen erneut die Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung in der deutschen Industrie."

Ansonsten gab es kaum bedeutende Nachrichten. Für Verunsicherung sorgt die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Neubesetzung im Direktorium der Fed. Er könnte den Nachrücker nach Ablauf der Amtszeit von Jerome Powell im Mai 2026 auch zum Notenbankchef ernennen. Trump hat angekündigt, dass er nur einen Nachfolger ernennen wird, der sich für niedrige Zinsen ausspricht. Auch die Zollpolitik sorgt weiterhin für Verunsicherung. So hat Trump ein Dekret unterzeichnet, laut dem zusätzliche Zölle gegenüber Indien in Höhe von 25 Prozent erhoben werden. Damit steigt der Zollsatz für viele indische Produkte auf insgesamt 50 Prozent./jsl/he