Bayer - Aktie erlebt Kurseinbruch -9,24 % - 06.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -9,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,21 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -6,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bayer +38,12 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,54 % 1 Monat +1,40 % 3 Monate +10,21 % 1 Jahr -1,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie aktuell um die Unsicherheiten durch die Glyphosat-Rechtsprobleme, die mögliche Produktionsstopps nach sich ziehen könnten. Es gibt Bedenken über mögliche Zölle auf die Pharmaindustrie in den USA, die Bayer zusätzlich belasten könnten. Die Diskussion thematisiert auch Bayers schwache Verhandlungsposition im Vergleich zu anderen Pharmaunternehmen ohne Glyphosat-Probleme. Klagen und Strafzahlungen belasten den Aktienkurs, was einige als optisch günstig empfinden. Einige Teilnehmer sehen den Kursrückgang als übertrieben und spekulativ bedingt, da die Quartalszahlen keine Überraschungen boten. Langfristige finanzielle Sorgen werden geäußert, mit der Erwartung weiterer Kursrückgänge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,64 Mrd.EUR wert.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.