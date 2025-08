Dax modert im Plus - Berichtssaison im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch mühsam an seine jüngste Erholung vom Kursrutsch am Freitag angeknüpft. Der deutsche Leitindex schloss 0,33 Prozent in Plus bei 23.924,36 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich leicht ins Minus gerutscht war. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Ende um 0,45 Prozent auf 30.963,77 Punkte nach oben.

"Die Anleger an der Frankfurter Börse bleiben zum Start in den August hin- und hergerissen", schrieb Marktanalyst Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Auf der einen Seite sei die sich fortsetzende Unsicherheit in der Handelspolitik, die den deutschen Aktienmarkt bremse. Auf der anderen Seite verstärkten sich die Zinssenkungshoffnungen in den USA nach schwächeren Konjunkturdaten, was wiederum einige Käufer zu Aktienkäufen motiviere.