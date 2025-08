Durchwachsene Entwicklung - Börse Zürich unter Druck

Der US-Zollstreit ist in der Schweiz weiter das zentrale Thema. Vor allem die geschwächten Schwergewichte Roche und Novartis belasteten den Gesamtmarkt, nachdem die USA mit Pharmazöllen von über 200 Prozent gedroht hatten.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Europas haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , gewann 0,26 Prozent auf 5.263,29 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,24 Prozent hoch auf 9.164,31 Zähler. Der Schweizer SMI stand hingegen unter Druck, er verlor 0,87 Prozent auf 11.755,32 Punkte.

Generell hoffen die Investoren mit Blick auf die Schweiz noch immer auf eine Abkehr "in letzter Sekunde" vom US-Zollsatz von 39 Prozent auf Schweizer Waren, der ab Donnerstag gelten soll. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin führten diesbezüglich in Washington mit US-Außenminister Marco Rubio Gespräche - bislang wurde dazu noch nichts bekannt. Laut Insidern will die Schweiz die Zölle auf etwa 15 Prozent reduzieren./ajx/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 98,03 auf Lang & Schwarz (06. August 2025, 18:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -1,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,81 %. Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 206,34 Mrd.. Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3334. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 115,00CHF was eine Bandbreite von -8,87 %/+17,76 % bedeutet.