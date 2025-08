Uzum erhält 70 Mio. US-Dollar Eigenkapitalfinanzierung unter der Leitung von Tencent und VR Capital und erreicht eine Bewertung von 1,5 Mrd. US-Dollar

Finanzierung zur Beschleunigung der Expansion von führender Fintech-Plattform und E-Commerce-Ökosystem Usbekistans

Uzum nimmt fast 70 Mio. US-Dollar Eigenkapital auf, angeführt von Tencent und VR Capital, mit Beteiligung von FinSight Ventures

und VR Capital, mit Beteiligung von FinSight Ventures Post-Money-Bewertung von Uzum steigt auf rund 1,5 Mrd. US-Dollar und spiegelt das schnelle Wachstum des Unternehmens in den Bereichen Fintech und E-Commerce wider

Die Uzum Bank hat sich zur am schnellsten wachsenden digitalen Bank in Usbekistan entwickelt und über zwei Millionen Visa-Debitkarten mit integriertem Kreditrahmen ausgegeben

Fintech-Dienste sind umfassend in das E-Commerce-Ökosystem von Uzum integriert

Das frische Kapital wird verwendet, um die Einführung digitaler Kredit- und Einlagenprodukte voranzutreiben, das Visa-Debitkartenprogramm zu erweitern und die Finanzinfrastruktur weiter auszubauen – dabei wird KI zunehmend in die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Betrugsprävention und das personalisierte Nutzererlebnis integriert

TASHKENT, Usbekistan, 6. August 2025 /PRNewswire/ -- Uzum, Usbekistans führendes digitales Ökosystem, hat sich eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von fast 70 Mio. US-Dollar von Tencent und VR Capital gesichert. An der Finanzierung beteiligte sich FinSight Ventures – ein US-Fonds mit Fokus auf KI-, Fintech- und Super-App-Investitionen und Hauptinvestor der ersten Eigenkapitalfinanzierungsrunde von Uzum, die im März 2024 abgeschlossen wurde.

Tencent ist ein weltweit führendes Internet- und Technologieunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist an der Börse von Hongkong notiert.

VR Capital ist ein globales Unternehmen für alternative Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen von über 8 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen verwaltet seit 1999 externes Kapital für institutionelle Anleger, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in Schwellenländern und entwickelten Märkten liegt. VR Capital ist über seine Hauptbüros in New York und London tätig.

Diese Finanzierung bedeutet eine deutliche Steigerung der Unternehmensbewertung von Uzum seit der Finanzierungsrunde im März 2024 und bringt die Post-Money-Bewertung des Unternehmens auf rund 1,5 Mrd. US-Dollar. Hintergrund sind die starken operativen und finanziellen Ergebnisse in allen wichtigen Geschäftsbereichen.