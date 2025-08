Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,21 Prozent auf 112,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,65 Prozent.

Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Für Verunsicherung sorgt die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Neubesetzung im Direktorium der Fed. Er könnte den Nachrücker nach Ablauf der Amtszeit von Jerome Powell im Mai 2026 auch zum Notenbankchef ernennen. Trump hat angekündigt, dass er nur einen Nachfolger ernennen wird, der sich für niedrige Zinsen ausspricht.

Auch die Zollpolitik sorgt weiterhin für Wirbel am Markt. So hat Trump ein Dekret unterzeichnet, laut dem zusätzliche Zölle gegenüber Indien in Höhe von 25 Prozent erhoben werden. Damit steigt der Zollsatz für viele indische Produkte auf insgesamt 50 Prozent./jsl/zb