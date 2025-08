Aktien Wien Schluss Im Plus - ATX gewinnt fast ein Prozent Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fester aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende 0,76 Prozent auf 4.557,85 Punkte. Im Börsenjahr 2025 weist er aktuell ein sattes Plus von etwa 24 Prozent auf. …