Neue Datenanalysen der bahnbrechenden klinischen Studie Bridge to HOPE belegen statistisch signifikante klinische, wirtschaftliche und immunmodulatorische Vorteile bei Lebertransplantationen

CHICAGO, 6. August 2025 /PRNewswire/ -- Nach der Vorstellung der 12-Monats-Follow-up-Ergebnisse der entscheidenden Bridge to HOPE Studie während der Plenarsitzung des World Transplant Congress (WTC) 2025 zeigen zusätzliche Analysen der Daten, dass die Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE), in Verbindung mit dem VitaSmartTM Perfusionssystem erhebliche Kosteneinsparungen für Krankenhäuser ermöglichen kann, ohne die Qualität der Versorgung zu beeinträchtigen, und den Schweregrad der Organabstoßung, einschließlich der steroidresistenten Abstoßung, verringern kann.

Die Ergebnisse dieser Analysen wurden von David Axelrod, MD, University Hospitals Cleveland Medical Center, OH („Economic Assessment of Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion in Liver Transplantation") und David J. Reich, MD, FACS, Drexel University, Philadelphia, PA („Decreased Rejection Severity with Hypothermic Oxygenated Perfusion: Sub Analysis from a Pivotal Multicenter Trial of HOPE for Liver Transplantation").

Die Daten waren Teil der 12-monatigen Follow-up-Studie der Bridge to Life Ltd. Bridge to Hope klinische Studie (HOPE mit VitaSmartTM Maschinenperfusionssystem). „Aufbauend auf den 12-Monats-Follow-up-Daten der klinischen Studie Bridge to HOPE, die auf der Plenarsitzung vorgestellt wurden, untermauern diese zusätzlichen Analysen den Wert von HOPE in Verbindung mit dem VitaSmart Perfusionssystem für die Transplantationsgemeinschaft," sagte Don Webber, CEO und Präsident von Bridge to Life Ltd. und Sponsor der klinischen Studie Bridge to HOPE. „Bridge to Life hat sich verpflichtet, mit Transplantationszentren, Organbeschaffungsorganisationen und Krankenhäusern zusammenzuarbeiten, um die Gesamtkosten der Versorgung zu senken und gleichzeitig die besten Ergebnisse für die Patienten zu erzielen, indem die Krankenhausaufenthalte verkürzt und Komplikationen nach der Transplantation, einschließlich des Risikos einer schweren und steroidresistenten Abstoßung, reduziert werden. Unsere breite Präsenz auf der WTC 2025 unterstreicht unsere führende Rolle bei der Förderung der Transplantationswissenschaft".