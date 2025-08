Am morgigen Donnerstag treten die von Trump beschlossenen Zölle in Kraft - und diese Zölle haben einen größeren Effekt als Senkungen der Zinsen durch die Fed. Faktisch sind diese Zölle von Trump nämlich eine Steuer, die die Amerikaner (Firmen und Konsumenten) ca. 500 Milliarden Dollar pro Jahr kosten werden - Tendenz weiter nach oben, wenn noch Zölle auf Chips und Medikamente kommen werden. Heute hat Trump die Anhebung der Zölle gegen Indien von 25% auf 50% verkündet - Apple, das mehr als die Hälfte der in den USA verkauften iPhones in Indien produziert, steigt dennoch mehr als 5%, weil man weitere 100 Milliarden Dollar in den USA investieren will. Das kaschiert die Schwäche von KI-Aktien nach den Zahlen von AMD und Super Micro Computer..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte kein Korrektiv mehr für täglichen Trump-Wahnsinn

2. Aktienmarkt: Stimmungsindex springt auf Rot

Das Video ""Erschreckend dumm": Warum Trump-Zölle wichtiger als Zinsen sind!" sehen Sie hier..