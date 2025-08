^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung / Personalie

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Verlangen der Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung durch die AEPF III 15 S.à r.l. 06. Aug 2025 / 19:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Verlangen der Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung durch die AEPF III 15 S.à r.l.

Langen, 6. August 2025 - Die AEPF III 15 S.à r.l., eine Tochtergesellschaft von Apollo Global Management, Inc., verlangt die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG mit dem Tagesordnungspunkt 1 "Beschlussfassung über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Markus Hofmann" und dem Tagesordnungspunkt 2 ?Wahl zum Aufsichtsrat".

Unter Tagesordnungspunkt 1 schlägt die AEPF III 15 S.à r.l. zur Beschlussfassung vor, "Herrn Markus Hofmann mit Wirkung ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglied abzuberufen." Unter Tagesordnungspunkt 2 schlägt die AEPF III 15 S.à r.l. zur Beschlussfassung vor, ?Herrn Dr. Matthias Prochaska, Executive Director Lapithus Management Gruppe, Luxemburg, wohnhaft in L-5359 Schuttrange, Luxemburg in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar mit Wirkung ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das am 31. Dezember 2027 endende Geschäftsjahr beschließt." Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG prüft derzeit das Einberufungsverlangen und bereitet das weitere Vorgehen hierzu vor. Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

Ende der Insiderinformation

