Continuity Biosciences ernennt Josephine Torrente und Joseph DeSimone, PhD in den Vorstand

BRADENTON, Fla., 6. August 2025 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences, ein Pionierunternehmen im Bereich der Arzneimittelabgabe mit Kombinationsprodukten der nächsten Generation, gab heute die Ernennung von zwei hochrangigen Führungskräften in seinen Vorstand bekannt: Josephine M. Torrente, Director bei Hyman, Phelps & McNamara, P.C., und Dr. Joseph M. DeSimone, Serienunternehmer und Professor an der Stanford University. Diese Ernennungen sind ein wichtiger Schritt vorwärts für Continuity in seiner Mission, transformative Technologien für die Arzneimittelverabreichung voranzutreiben, unterstützt durch erstklassige regulatorische Expertise und Innovationen in der Materialwissenschaft.

Josephine M. Torrente