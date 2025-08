Primavera erhält Auszeichnung "Deutschlands Beste Arbeitgeber für Frauen 2025" (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) - Der Allgäuer Bio-Pionier Primavera ist beim bundesweiten

Wettbewerb "Beste Arbeitgeber für Frauen 2025" von Great Place To Work® prämiert

worden. Die erstmalig vergebene Auszeichnung geht an Organisationen, die Frauen

echte Perspektiven bieten - mit fairen Chancen, Wertschätzung und

Entwicklungsmöglichkeiten. An dem Wettbewerb teilgenommen haben knapp 1.100

Unternehmen aller Größen mit insgesamt mehr als einer halben Million

Mitarbeitenden.



"Mit einem Frauenanteil von mehr als 80 Prozent in der Belegschaft und fast

ebenso viel bei den Führungskräften steht Primavera für eine Unternehmenskultur,

in der Gleichberechtigung, Chancengleichheit und für Frauen besonders

interessante Rahmenbedingungen eine Selbstverständlichkeit sind", sagt Ute

Leube, Miteigentümerin von Primavera.





