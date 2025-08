YouHodler integriert Ledger Live, um Ledger-Nutzern regulierte Krypto-Finanzdienstleistungen anzubieten

LAUSANNE, Schweiz, 6. August 2025 /PRNewswire/ -- YouHodler, die in der Schweiz und der EU ansässige Web3-Fintech-Plattform, die die Nutzung digitaler Vermögenswerte neu definiert, ist jetzt nativ in Ledger Live integriert, die beste Begleit-App für die Verwaltung Ihrer Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerte, entwickelt von Ledger, dem weltweit führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für digitale Vermögenswerte für Verbraucher und Unternehmen. Ab heute können Nutzer Kryptowährungen direkt über YouHodler innerhalb der Ledger Live-App über die Schaltfläche „Kaufen" erwerben.

Durch diese Integration können aktive Nutzer von Ledger Live weltweit direkt auf die regulierten Krypto-Finanzdienstleistungen von YouHodler zugreifen. Anwender können nun Kryptowährungen direkt über YouHodler kaufen und behalten dabei die vollständige Kontrolle über ihre Vermögenswerte innerhalb der erstklassigen Sicherheitsinfrastruktur von Ledger. Die Integration verbindet die kompromisslose Sicherheit von Ledger mit den intuitiven, regulierungskonformen Krypto-Finanztools von YouHodler und bietet Nutzern mehr als nur einfachen Kauf und Verkauf, von Fiat-Onramps bis hin zu fortgeschrittenen Finanzanwendungen.

„Diese Integration kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Branche, da globale Krypto-Plattformen für mehr Transparenz, Verbraucherschutz und Verantwortlichkeit sorgen", so Ilya Volkov, CEO und Mitbegründer von YouHodler. „YouHodler unterliegt den regulatorischen Rahmenbedingungen der Schweiz und der EU und bietet der Branche einen klaren Weg, der finanzielle Innovation mit Compliance verbindet. Durch die Partnerschaft mit Ledger, einer Marke, die für Vertrauen und Selbstverwahrung steht, trägt YouHodler dazu bei, die nächste Ära des sicheren und regulierten Umgangs mit Kryptowährungen zu definieren: intuitiv, konform und benutzerfreundlich".

Hauptmerkmale

Ein sicheres Ökosystem, dem Millionen Menschen vertrauen: Die branchenführenden Sicherheitsfunktionen von Ledger bieten unübertroffenen Schutz für digitale Vermögenswerte, während die regulierte Plattform von YouHodler eine Reihe von Tools für die digitale Vermögensverwaltung bereitstellt.

Günstige Wechselkurse und niedrige Gebühren: YouHodler bietet äußerst wettbewerbsfähige Wechselkurse und niedrige Transaktionsgebühren, sodass Nutzer bei jedem Kauf von Kryptowährungen mehr Wert erhalten .

Nützlichkeit jenseits von HODL: Mit Funktionen wie sofortigen Kartenauszahlungen und Zugriff auf IBANs ermöglicht YouHodler seinen Nutzern, innerhalb der sicheren Umgebung von Ledger mehr aus ihren Kryptowährungen herauszuholen.

„Die Integration des Onramp-Dienstes von YouHodler in Ledger Live ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, Ledger-Nutzern unvergleichliche Optionen für den Kauf von Kryptowährungen zu bieten", so Jean-Francois Rochet, EVP of Consumer Services bei Ledger. „Selbstverwahrung ist der Grundpfeiler der Kryptowährung, und die einfache und sichere Kauf und Verwahrung digitaler Vermögenswerte ist für die Akzeptanz der Kryptowährung von entscheidender Bedeutung."