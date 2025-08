Eurokurs steigt über 1,16 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch über 1,16 US-Dollar gestiegen. Im New Yorker Handel baute die Gemeinschaftswährung ihre Gewinne noch aus, zuletzt wurden 1,1664 Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1604 (Dienstag: 1,1546) Dollar festgesetzt, womit der Dollar 0,8617 (0,8661) Euro gekostet hatte.

Der Euro konnte damit an die Kursgewinne vom Dienstagnachmittag anknüpfen. Erneut enttäuschende US-Daten hatten den Dollar belastet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hatte sich überraschend eingetrübt. Am Mittwoch wurden keine wichtigen Konjunkturdaten in den USA veröffentlicht.