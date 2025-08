McDonald's untermauern Aufwärtstrend mit kräftigem Zuwachs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von McDonald's haben am Mittwoch nach Quartalszahlen ihren Ende Juni gestarteten Aufwärtstrend mit deutlichem Kursgewinn fortgesetzt. Mit in der Spitze fast 310 Dollar gelang es ihnen, die Kurslücke von Anfang Juni zu schließen und sich von der zuletzt seitwärts laufenden 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend etwas nach oben abzusetzen.

Zuletzt kosteten sie 309,63 Dollar und damit 3,6 Prozent mehr als am Vortag, womit sich der Kursgewinn seit Ende Juni auf mehr als 9 Prozent beläuft. Im etwas höheren US-Leitindex Dow Jones Industrial lagen die Titel am Mittwoch auf dem dritten Platz hinter Apple und Walmart .