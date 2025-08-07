NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Rentenpolitik

Es muss über die Grundsätze debattiert werden - und zwar ergebnisoffen. Das fängt bei einer Anhebung des Renteneintrittsalters an und endet beim Pensionssystem. Keine Angst: Weder Beamte noch ältere Arbeitnehmer müssen sich ernsthaft Sorgen machen. Diese Regierung wird genau so wenig wie ihre Vorgängerkabinette dieses heiße sozialpolitische Eisen anfassen. Alles bleibt im Wesentlichen so, wie es ist - diese Kontinuität in der Rentenpolitik ist schlicht zum Verzweifeln./yyzz/DP/zb



