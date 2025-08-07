    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Nachrichten' zu Rentenpolitik

    Für Sie zusammengefasst
    • Debatte über Renteneintrittsalter und Pensionssystem.
    • Keine ernsthaften Sorgen für Beamte und Ältere.
    • Kontinuität in der Rentenpolitik bleibt bestehen.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Rentenpolitik

    Es muss über die Grundsätze debattiert werden - und zwar ergebnisoffen. Das fängt bei einer Anhebung des Renteneintrittsalters an und endet beim Pensionssystem. Keine Angst: Weder Beamte noch ältere Arbeitnehmer müssen sich ernsthaft Sorgen machen. Diese Regierung wird genau so wenig wie ihre Vorgängerkabinette dieses heiße sozialpolitische Eisen anfassen. Alles bleibt im Wesentlichen so, wie es ist - diese Kontinuität in der Rentenpolitik ist schlicht zum Verzweifeln./yyzz/DP/zb



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Rentenpolitik 'Nürnberger Nachrichten' zu Rentenpolitik Es muss über die Grundsätze debattiert werden - und zwar ergebnisoffen. Das fängt bei einer Anhebung des Renteneintrittsalters an und endet beim Pensionssystem. Keine Angst: Weder Beamte noch ältere …