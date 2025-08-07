REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Rente

Im Bemühen, es sich nicht mit der wahlfreudigen Rentnerschaft zu verderben, immer weitere Milliarden einem System zuzuschießen, dass sich zunehmend als Fass ohne Boden entpuppt, kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Eine grundlegende Reform muss her, auch wenn eine solche sicherlich eine große Herausforderung ist. Wichtig ist aber, dass sich Regierung und Bürger endlich ehrlich machen. Die Stabilisierung des Systems ist eine Illusion, erkauft mit Steuergeldern. Von denen die Bürger immer mehr werden aufbringen müssen, um diese Illusion aufrechtzuerhalten. Einschnitte sind leichter zu verdauen, wenn sie häppchenweise über Jahre verteilt erfolgen. Wohin es führt, wenn man Reformen verschleppt, zeigt uns schmerzlich der Klimawandel. Es ist wohl eine der inhärenten Schwächen der Demokratie, dass Regierungen aus Sorge um die Wählergunst Angst haben, das Richtige zu tun.




