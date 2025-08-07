    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Junge Welt' zu Amtsantritt von Nawrocki

    Für Sie zusammengefasst
    • Unbequemer Nachbar: Nawrocki bringt Reparationsthema zurück.
    • Außenpolitische Ausrichtung: Nähe zu Trump und USA.
    • EU unter Druck: Polen blockiert Gegenwehr gegen Zollkriege.

    BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu Amtsantritt von Nawrocki

    Unter Karol Nawrocki wird die Bundesrepublik im Osten einen unbequemen bis nervigen Nachbarn haben. Man kann sicher sein, dass er das leidige Thema deutscher Reparationen wieder hochkochen wird, um das es unter der Tusk-Regierung still geworden war. Nawrocki wird sich außenpolitisch an den USA von Donald Trump orientieren. Deren Kandidat für den Posten des Botschafters in Warschau hat bei seiner Anhörung im Senat schon gesagt, eigentlich könnten die USA Polen als 52. Bundesstaat aufnehmen, so problemlos seien die Beziehungen. Andersherum: Wenn die EU noch irgendeine Gegenwehr gegen die Zollkriege der USA auf die Beine stellen will, muss sie das um Polen herum tun, denn dessen Zustimmung dazu wird es unter Nawrocki und der ab 2027 zu erwartenden Rückkehr der PiS an die Regierung nicht geben./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Junge Welt' zu Amtsantritt von Nawrocki 'Junge Welt' zu Amtsantritt von Nawrocki Unter Karol Nawrocki wird die Bundesrepublik im Osten einen unbequemen bis nervigen Nachbarn haben. Man kann sicher sein, dass er das leidige Thema deutscher Reparationen wieder hochkochen wird, um das es …