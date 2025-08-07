BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu Amtsantritt von Nawrocki

Unter Karol Nawrocki wird die Bundesrepublik im Osten einen unbequemen bis nervigen Nachbarn haben. Man kann sicher sein, dass er das leidige Thema deutscher Reparationen wieder hochkochen wird, um das es unter der Tusk-Regierung still geworden war. Nawrocki wird sich außenpolitisch an den USA von Donald Trump orientieren. Deren Kandidat für den Posten des Botschafters in Warschau hat bei seiner Anhörung im Senat schon gesagt, eigentlich könnten die USA Polen als 52. Bundesstaat aufnehmen, so problemlos seien die Beziehungen. Andersherum: Wenn die EU noch irgendeine Gegenwehr gegen die Zollkriege der USA auf die Beine stellen will, muss sie das um Polen herum tun, denn dessen Zustimmung dazu wird es unter Nawrocki und der ab 2027 zu erwartenden Rückkehr der PiS an die Regierung nicht geben./yyzz/DP/zb



