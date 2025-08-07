    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Südwest Presse' zu US-Stopp für mRNA-Impfstoffe

    Für Sie zusammengefasst
    • Ideologischer Eifer ersetzt Wissenschaft in den USA.
    • MAGA-Bewegung fördert Verschwörungsmythen aktiv.
    • Europa könnte als Wissenschaftsstandort profitieren.

    ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu US-Stopp für mRNA-Impfstoffe

    Der Vorgang zeigt: In der US-Regierung und der sie tragenden MAGA-Bewegung treten ideologischer Eifer und Verschwörungsmythen an die Stelle von Wissenschaft und Forschung. Während der Präsident vom Friedensnobelpreis träumt, schlafwandelt seine Nation in ein neues düsteres Mittelalter. Wenn man der Nachricht etwas Gutes abgewinnen möchte, dann ist es die Hoffnung, dass Europa als Standort für Wissenschaft und Medizin-Forschung sowie als verbleibender Leuchtturm der Aufklärung profitieren könnte - sofern es gelingt, die Kräfte im Zaum zu halten, die Trumps politische Rezeptur auch hier verabreichen wollen./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
