    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Rentendiskussion

    • Rentenniveau senken ist keine Lösung für Probleme.
    • Aktuelles Niveau von 50% ist unterdurchschnittlich.
    • Höhere Beiträge belasten Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Rentendiskussion

    Das Rentenniveau zu senken, ist keine Lösung. Schon die derzeitigen rund 50 Prozent sind im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich und in vielen Ballungsräumen im Vergleich zum Mietniveau unzumutbar. Sinken die Bezüge real weiter, fallen die Betroffenen anderen Sozialsystemen zur Last. Die Beiträge zu erhöhen, belastet nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber. Beide beschweren sich schon jetzt zu Recht über die hohen Sozialversicherungsbeiträge./yyzz/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
