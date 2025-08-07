Pressestimme
'Handelsblatt' zu möglichem Dax-Aus der Porsche AG
Für den nüchternen Finanzprofi mag es lediglich die Konsequenz finanzmathematischer Notwendigkeiten sein, für industrielle Nostalgiker ist es der Untergang des Abendlands: Die Porsche AG droht bei der anstehenden Neuordnung des Dax im September dort herauszufliegen. Stattdessen gehört neben dem Maschinenbauer Gea Scout24 zu den potenziellen Aufstiegskandidaten. Kleinanzeigen rein, Sportwagen raus? Das Signal ist verheerender, als es auf den ersten Blick scheint. Mit dem Kick aus dem Dax wird etwas sichtbar und symbolisch besiegelt, was viele bereits ahnten, aber nicht wahrhaben wollen: der schleichende Niedergang der deutschen Autoindustrie./yyzz/DP/zb
