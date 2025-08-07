    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Rhein-Zeitung' zu Gaza

    • Entscheidung zur Gaza-Einnahme verschoben, Hoffnung bleibt.
    • Eskalation vor Verhandlungen oft taktischer Schritt.
    • Dringender Bedarf an Waffenruhe und Geiselverhandlungen.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Gaza

    Dass die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme des vollständigen Gazastreifens zuletzt verschoben wurde, gibt Grund zu etwas Hoffnung. In Kriegen wird häufig kurz vor Verhandlungen noch einmal eskaliert, um Stärke zu zeigen und Druck aufzubauen. Vielleicht war die Ankündigung Netanjahus solch ein taktischer Schritt. Das muss sich noch zeigen. Es wäre jedenfalls gut, wenn bald wieder intensiv an einem Deal zur Waffenruhe und zur Freilassung der Geiseln gearbeitet würde. Wenn nicht, wäre es ein weiterer Schritt hin zu einem endlosen Krieg, bei dem es nur Verlierer gibt./yyzz/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

