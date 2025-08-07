ROUNDUP
Trump droht mit Chip-Zoll von 100 Prozent - und zeigt Ausweg
- Trump droht mit 100% Zöllen auf Chip-Importe.
- Apple investiert 100 Milliarden in US-Produktion.
- Skepsis über Rückverlagerung der iPhone-Produktion.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Donald Trump hat mit Zöllen von 100 Prozent auf Chip-Importe in die USA gedroht - und gleich einen Weg aufgezeigt, wie man sie umgehen kann. Unternehmen müssten sich für Investitionen in den Vereinigten Staaten entscheiden, um davon ausgenommen zu werden, wie der US-Präsident bei einem Auftritt mit Apple-Chef Tim Cook sagte.
Trump nannte die Ausnahme eine "gute Nachricht für Unternehmen wie Apple". Cook kündigte kurz davor an, die Investitionen in den USA um 100 Milliarden Dollar zu erhöhen. Mit dem Geld soll in den kommenden vier Jahren vor allem die Produktion von Bauteilen ausgebaut werden. Apple hatte im Februar bereits US-Investitionen von 500 Milliarden Dollar verkündet.
Halbleiter-Zölle ohne Ausnahmen für große Anbieter dürften quer durch die Bank die Preise für Elektronik in den USA erhöhen - denn die weitaus meisten Chips werden in Asien produziert. Vor allem die High-Tech-Chipsysteme für das iPhone und andere Smartphones kommen fast ausschließlich aus Taiwan vom Auftragsfertiger TSMC . Dieser kündigte aber bereits Investitionen von 165 Milliarden Dollar in US-Fabriken für einige Halbleiter an.
Branchenbeobachter sahen in Trumps Ankündigung unterm Strich eine gute Nachricht für viele große Anbieter, die sich dank Investitionszusagen Hoffnungen machen können, nicht betroffen zu sein. Trump hatte bereits seit längerer Zeit Chip-Zölle in Aussicht gestellt - und es wurde auch nicht ausgeschlossen, dass sie einfach alle Halbleiter treffen, die nicht in den USA produziert werden.
Zolldrohung statt Subventionen
In den USA und Europa versucht man schon seit Jahren, mehr Chip-Produktion wieder in den Westen zu holen. Der vorherige US-Präsident Joe Biden - und im Nachgang auch die EU-Kommission - setzten dafür auf milliardenschwere Subventionen.
Trump bezeichnet das als Geldverschwendung und sieht Zölle als den besseren Weg. Der Bau einer Chipfabrik verschlingt Milliarden Dollar und dauert Jahre. Die Abwanderung der Industrie nach Asien wurde mit jahrzehntelangen Subventionen der dortigen Regierungen befeuert.
Glasscheibe mit Gold-Ständer für Trump
Apple kündigte an, dass der Konzern in den kommenden Jahren 20.000 Mitarbeiter in den USA neu einstellen werde, vor allem in Forschung und Entwicklung. Die Investitionen sollen auch bisherigen US-Zulieferern wie dem Glaskonzern Corning zugutekommen. So sollen künftig alle iPhones und Apple-Uhren weltweit mit Glas aus den USA bestückt werden. Aus der Corning-Fabrik im Bundesstaat Kentucky kam schon das Spezialglas für das erste iPhone 2007.
Cook brachte dem US-Präsidenten auch ein Souvenir mit: Eine runde Scheibe Corning-Glas mit Apple-Logo und einer Inschrift. Der Ständer dafür komme aus dem Bundesstaat Utah - "und es ist 24-Karat-Gold", sagte der Apple-Chef. Trump hat ein Faible für Gold und ließ auch Wände im Oval Office im Weißen Haus mit Gold-Deko verzieren.
Trump lässt bei US-Produktion von iPhones locker
Cook gelang es derweil ganz offensichtlich, Trump davon zu überzeugen, dass das iPhone vorerst nicht in den USA gefertigt wird. Aktuell wird die Mehrheit der in den USA verkauften iPhones aus Indien geliefert - und Trump forderte stattdessen eine US-Produktion. Nun zeigte er sich einsichtig: Apple lasse viele Bauteile in den USA herstellen - und die Produktionslinien befänden sich woanders. Und schon auf Basis von Cooks Investitionszusagen verkündete Trump: "Apple kommt nach Amerika zurück."
Branchenexperten betonen, dass dies aus vielen Gründen kaum möglich sei. Denn der Großteil der Lieferketten der Elektronik-Industrie verlagerte sich über Jahrzehnte nach Asien. Cook betonte schon vor Jahren zudem, dass man in den USA - anders als in Ländern wie China - nicht genügend Fachkräfte finden würde. Ein Analyst schätzte, dass ein in den USA produziertes iPhone rund 3.500 Dollar kosten müsste.
Apple ließ ursprünglich iPhones und andere Geräte in riesigen Fabrikstädten in China bauen. Nach Lieferengpässen durch chinesische Lockdown-Maßnahmen in der Corona-Pandemie wurde in den vergangenen Jahren auch die Produktion in Indien und Vietnam ausgebaut. In den USA verkaufte Apple-Geräte wie iPads und Mac-Computer kommen aktuell aus Vietnam.
Zweifel am großen Wurf
"Ich bin sehr skeptisch", sagte Analyst Patrick Moorhead im US-Sender CNBC auf die Frage, ob Apple nun einen bedeutenden Teil der Wertschöpfungskette in die USA verlagern wird. Der langjährige Branchenanalyst und heutige Investor Gene Munster sah in der Ankündigung einen Deal: "Trump bekommt die Schlagzeile, und Cook bekommt die Zölle erlassen"./so/ngu/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,09 % und einem Kurs von 213,3 auf Nasdaq (07. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +3,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von -10,90 %/+19,58 % bedeutet.
Dow Jones News bringen es auf den Punkt!...das ist ziemlich Gesamtmarkt!—Zu der DJN-Bemerkung bezüglich AAPL, betreffend vorgezogene iPhone Käufe muss man sagen, was etwa für April gesehen wurde, was Tim im call brachte, relativiert Tim zusätzlich, insgesamt sollen die vorgezogenen iPhone Käufe nur 1% des iPhone Wachstums aktuell von Apple ausmachen nach den Beobachtungstools von Apple. Ich denke, das ist eine verlässliche Info von Tim.—Im Hintergrund ist insbesondere auch der Blick auf den Google-Prozess, Cook wurde dazu auch gefragt im call, was ist, wenn der Prozess negativ ausgeht für Google?: darauf wollte Tim sich nicht einlassen und darüber spekulieren, man hat ja auch selbst die Tage in dem Zusammenhang geschrieben, der Ausgang des Prozesse bleibt abzuwarten, eh klar…—In diesem Gesamtmarkt-Vorgang – bei Apple besonders sensiblisiert – ist dieses Abrutschen im Kurs normale Börse :-) Weiters absolut eingängiger Marktbericht:
DOW JONES-- Die Sorgen vor negativen Folgen der von den USA verfügten Importzolle gegen Dutzende von Ländern hat sich am Freitag verstärkt und an der Wall Street Verkaufsstimmung ausgelöst. Dazu kamen schwache Konjunkturdaten. Zum Ablauf der von Präsident Trump gesetzten Zoll-Schonfrist erhöhte das Weiße Haus in einigen Fällen die nun fällig werdenden Importzölle nochmals. Für Waren aus Kanada wird nun ein Zoll von 35 Prozent erhoben, für Produkte aus der Schweiz sogar von 39 Prozent und für Importe aus Indien von 25 Prozent
Aus technischen Gründen werden diese wie auch alle anderen Zölle wie die von 15 Prozent auf EU-Importe zwar erst ab der nächsten Woche erhoben; an den befürchteten negativen Folgen für Konjunktur und Inflation ändert dies aber nichts. "Es ist verlockend zu denken, dass ein großer Teil der Zollunsicherheit nun hinter uns liegt, aber wir bleiben vorsichtig", sagte Analyst Wei Yao von der Societe Generale.
Der Dow-Jones-Index schloss 1,2 Prozent tiefer mit 43.588 Punkten. Für den breiteren S&P-500 ging es um 1,6 Prozent südwärts. Die technologielastigeren Nasdaq-Indizes rutschten um bis zu 2,2 Prozent ab. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 876 (Donnerstag: 1.038) Kursgewinner, 1.895 (1.732) -verlierer und 52 (50) unveränderte Aktien.
Belastend wirkte auch ein schwach ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft blieb im Juli klar unter der Prognose, außerdem wurden die Stellenzuwächse für die beiden Vormonate stark nach unten revidiert. Außerdem enttäuschte der ISM-Einkaufsmanagerindex für Juli.
Anleger flüchten in sichere Häfen Anleihen und Gold
Mit den dadurch ausgelösten Konjunktursorgen stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im September deutlich, den Aktienkursen half das aber nicht. Am Anleihemarkt stiegen die Kurse aber kräftig, entsprechend sank im Zehnjahresbereich die Rendite um 12 Basispunkte auf 4,24 Prozent. Am Zinsterminmarkt wird nun mit über 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit für September eine Zinssenkung eingepreist. Am Vortag waren es noch knapp 40 Prozent.
Das setzte dem Dollar zu. Nach seiner jüngsten Gewinnserie fiel er deutlich zurück. Der Euro schnellte auf 1,1574 Dollar nach oben, von Ständen um 1,1420 vor den Jobdaten. Von den sinkenden Zinsen und dem schwächeren Dollar profitierte das Gold. Die Feinunze verteuerte sich um 69 auf 3.360 Dollar. Die Ölpreise gaben mit den negativen Konjunktursignalen und den Zöllen deutlich nach um rund 3 Prozent.
Apple trotz starker Zahlen im Minus - KI-Strategie hinkt hinterher
Bei den Einzelwerten standen Apple und Amazon nach den Quartalsausweisen im Fokus. Nach besser als gedacht ausgefallenen Zahlen legte die Apple-Aktie zunächst zu, drehte dann aber ins Minus und verlor 2,6 Prozent. Zwar fiel der iPhone-Umsatz deutlich über den Prognosen aus; Apple selbst bemerkte dazu aber, dass man "offensichtliche Anzeichen einer vorauseilenden Nachfrage im Zusammenhang mit den Zöllen zu Beginn des Quartals" gesehen habe. Bremsend dürfte auch gewirkt haben, dass Importe aus Indien einem hohen Zoll unterliegen, wo Apple zuletzt die Produktion ausgeweitet hat.
Die Analysten von Wedbush sprachen außerdem von einer dunklen Wolke über Apple: "Die KI-Revolution ist der größte Technologietrend der letzten 40 Jahre, und im Moment sieht sich Apple dies von einer Parkbank aus an und trinkt Limonade, während alle anderen großen Technologieunternehmen wie Formel-1-Fahrer Gas geben und ihre KI-Strategien und Monetarisierungspläne ausarbeiten".
Amazon fielen um 8,3 Prozent. Zwar stieg der Umsatz von Amazon Web Services, dem Cloud-Computing-Bereich des Konzerns, im zweiten Quartal um 17,5 Prozent auf 30,87 Milliarden Dollar. Das war dem Markt aber nicht genug.
Niedrigere Ölpreise belasteten die Ergebnisse der Ölriesen Exxon und Chevron. Exxon Mobil verbilligten sich um 1,8 Prozent. Chevron gaben um 0,2 Prozent nach.
Der Industriegasehersteller Linde profitierte von höheren Preisen und Effizienzmaßnahmen und steigerte Umsatz und Gewinn. Für die Gewinnerwartung im laufenden Jahr hob Linde das untere Ende der Spanne an. Die Aktie kam mit dem schwachen Markt um 0,2 Prozent zurück.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-08/6607033…
Etwas erholt zeigten sich Pharmaaktien, der S&P-500-Subindex stieg um 0,6 Prozent. Er hatte am Vortag deutlich nachgegeben in Reaktion auf die Forderung von US-Präsident Trump nach niedrigeren Medikamentenpreisen in den USA.
mit dem Ergebnis haben wohl die wenigsten gerechnet, mich eingeschlossen....
Apple (AAPL) reported its third quarter earnings after the bell on Thursday, beating on the top and bottom lines on better than anticipated iPhone sales.
“Today Apple is proud to report a June quarter revenue record with double-digit growth in iPhone, Mac, and Services and growth around the world, in every geographic segment,” CEO Tim Cook said in a statement.
Shares of Apple rose following the report.
For the third quarter, Apple saw earnings per share (EPS) of $1.57 on revenue of $94 billion. Wall Street was anticipating EPS of $1.43 on revenue of $89.22 billion, according to Bloomberg consensus estimates. The company saw EPS of $1.40 and revenue of $85.7 billion in the same quarter last year.
Apple's China sales hit $15.3 billion. Wall Street was expected $15.1 billion.
Apple's iPhone revenue topped out at $44 billion versus expectations of $39.8 billion. Services revenue came in at $27.4 billion. Wall Street was looking for $26.8 billion.
Mac revenue topped out at $8 billion, but iPad and Wearales revenue fell year-over-year to $6.5 billion and $7.4 billion, respectively.
https://finance.yahoo.com/news/apple-beats-q3-expectations-o…