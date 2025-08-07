Galenica: Starker Wachstumsschub und optimistischer EBIT-Ausblick!
Die Galenica Gruppe überrascht mit beeindruckenden Zahlen: Umsatz und EBIT steigen, der Ausblick wird angehoben, und eine geplante Akquisition verspricht weiteres Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Der Umsatz der Galenica Gruppe wuchs im ersten Halbjahr 2025 um 5,0% auf CHF 1'995.4 Mio.
- Der adjustierte EBIT stieg um 10,9% auf CHF 109.9 Mio., begünstigt durch positive Sondereffekte von CHF 5.4 Mio.
- Galenica erhöht den EBIT-Ausblick auf ein Wachstum zwischen 7% und 9%, zuvor lag die Erwartung bei 4% bis 6%.
- Das Umsatzwachstum wird für 2025 weiterhin zwischen 3% und 5% erwartet, die Dividende bleibt mindestens auf Vorjahresniveau.
- Das Wachstum wurde durch eine hohe Nachfrage nach rezeptpflichtigen Medikamenten, insbesondere GLP-1-basierten Abnehmpräparaten, unterstützt.
- Galenica kündigte die Akquisition der Diagnostikdienstleisterin Labor Team an, die jedoch noch nicht im Ausblick 2025 berücksichtigt ist.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Galenica ist am 07.08.2025.
+1,23 %
-1,17 %
-2,11 %
-1,93 %
+20,58 %
+22,33 %
+59,41 %
+133,80 %
ISIN:CH0360674466WKN:A2DN0K
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte