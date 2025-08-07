Wirtschaft
RWE übt scharfe Kritik am Zoll-Deal
Foto: Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Essen (dts Nachrichtenagentur) - Von dem Energie-Deal zwischen Brüssel und Washington hält der Chef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, wenig. Die EU hatte angekündigt, erheblich mehr Öl und Gas aus den USA zu importieren, aber Energie werde normalerweise dort eingekauft, wo es den günstigsten Preis gebe, sagte Krebber dem "Handelsblatt". "Wenn es hier jetzt harte Markteingriffe gibt, dann wird es am Ende auch für die europäischen Verbraucher und die Unternehmen teurer."
Im Zuge der Zollverhandlungen hatte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem US-Präsidenten Donald Trump zugesichert, in den nächsten drei Jahren Öl, Gas und Kohle im Wert von 250 Milliarden Dollar pro Jahr aus den USA zu importieren. Das wäre mehr als eine Verdreifachung der aktuellen Importe. "Es ist auch gar nicht möglich, dass die USA ihre Energieexporte in einem nennenswerten Umfang in den nächsten drei Jahren erhöhen können", kritisierte Krebber. Bisher habe weder die Kommission noch die Bundesregierung mit RWE dazu gesprochen.
Lob findet er dagegen für die neue Bundesregierung. "Man sieht wieder hohes Interesse von ausländischen Investoren und eine positive Entwicklung des Aktienmarktes. Aber es muss natürlich jetzt auch über die Sommerpause hinaus weitergehen", sagte der Manager. Wenn die geplanten Reformen umgesetzt würden, könnte RWE sich auch vorstellen, mehr in den Standort zu investieren.
Huta schrieb 28.05.25, 21:42
Guten Abend!mitdiskutieren »
Gut, dass diese meschuggene Klage des durch Umweltverbände instrumentalisierten "Andenbauers" durch das OLG Hamm abgelehnt wurde
Es wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück gewesen, wenn ein Energieerzeuger aus Deutschland juristisch für die Folgen des Klimawandels verantwortlich gemacht worden wäre (da müsste man ja auch fragen, was mit den anderen Energiezeugern wäre oder was mit allen PKW Fahrern ist oder noch weiter gefasst: Wie steht es denn um die Verantwortlichkeit all jener die die von RWE im Rahmen der geltenden Gesetze (!) erzeugte Energie genutzt haben?)
Das war der untaugliche Versuch, dem Klimawandel mit dem Schadenersatzrecht beizukommen, wie gesagt, instrumentalisiert von der ein oder anderen Umweltorgqnisation die ihre "Erkenntnisse" auch auf der HV verbreitet haben. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Klimaschutz ist eine "Weltaufgabe". Die Politik setzt die Rahmenbedingungen in denen sich die Konzerne bewegen...
Profi2000 schrieb 01.05.25, 10:59
Die guten Gründe für eine HV vort Ort solltest Du mittlerweile kennen, wurde oft genug von genügend Personen hier im Forum und natürlich auf den HV´s thematisiert, für dich scheinbar alles schwer zu verstehen😉. HV`s nur als Rentnerversammlungen abzukanzeln zeigt deine Arroganz und dein Unwissen. Übrigens kann man eine HV auch zusätzlich (zum "vor Ort") live übertragen, machen ja einige aktionärsfreundliche Unternehmen. Und ob Du um 3 Uhr nachts aufstehen muss ist mir sowas von Latte.mitdiskutieren »
Und meine rechtskonservativen Ergüsse sind sicher sinnvoller als linksgrüne Moraltrompeten🤢 :cry::rolleyes:.
Und ja - schreib mal was von der HV - mal was Sinnvolles von Dir kann sicher nicht schaden.
Huta schrieb 21.03.25, 06:55
Guten Morgen!mitdiskutieren »
Na ja, dass der Gewinn vorübergehend rückläufig sein würde - bis 2027 - war von RWE aber auch schon früher so kommuniziert worden.
Man bleibt ja auch dabei, dass das EpS in 2027 bei etwa 3 Euro liegen soll und in 2030 bei etwa 4 Euro.
Zudem erhöht man planmäßig die Dividende weiter - für 2025 hat man nun 1,20 Euro angekündigt.
Das einzige was sich außerplanmäßig entwickeln soll, sind die Investitionen. Das kann man negativ sehen, muss man mMn aber nicht. Es gibt eben veränderte Rahmenbedingungen. In den USA z.B. sind Offshore Windanlagen politisch aktuell nicht mehr erwünscht. Dann kann man sich die dafür vorgesehenen Mittel eben auch sparen und angesichts der Unsicherheiten "das Geld etwas mehr zusammenhalten".
Zudem hat RWE die Renditeanforderungen für neu HZ errichtende Anlagen von 8% auf 8,5% erhöht, um klarzumachen, dass man nur in Projekte investieren wird, die sich wirklich rechnen - für mich ist das nicht negativ.
Zusammengefasst: RWE wird in den nächsten Jahren weniger Geld ausgeben, geht aber davon aus, dennoch EpS und Dividende erheblich steigern zu können. Deshalb sehe ich persönlich RWE auch weiter als interessante Investmementmöglichkeit - ist aber natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere hier.
