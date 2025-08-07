Matador verkauft Figma-Anteile (NYSE: FIG) nach überzeichnetem IPO
Matador Secondary Private Equity AG erzielt mit dem Verkauf ihrer Figma-Beteiligung einen beachtlichen Erfolg und profitiert von einem überzeichneten IPO, das eine erhebliche Kapitalrückführung ermöglicht.
- Matador Secondary Private Equity AG hat erfolgreich ihre Beteiligung an Figma nach einem überzeichneten IPO verkauft.
- Der Exit aus der Figma-Beteiligung bringt eine Kapitalrückführung in Höhe des 9-fachen des ursprünglich investierten Betrags.
- Figma zählt über 13 Millionen monatlich aktive Nutzer und erzielte 2024 einen Umsatz von 749 Millionen USD.
- Die Transaktion war rund 40-fach überzeichnet und gehört zu den erfolgreichsten IPOs des Jahres.
- Matador erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 6,3 Millionen CHF und steigerte den Net Asset Value um knapp 12%.
- Die Matador Secondary Private Equity AG ist auf Secondary Private Equity Investments spezialisiert und hat ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Matador Secondary Private Equity ist am 10.11.2025.
