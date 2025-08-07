    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMatador Secondary Private Equity AktievorwärtsNachrichten zu Matador Secondary Private Equity
    Matador verkauft Figma-Anteile (NYSE: FIG) nach überzeichnetem IPO

    Matador Secondary Private Equity AG erzielt mit dem Verkauf ihrer Figma-Beteiligung einen beachtlichen Erfolg und profitiert von einem überzeichneten IPO, das eine erhebliche Kapitalrückführung ermöglicht.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Matador Secondary Private Equity AG hat erfolgreich ihre Beteiligung an Figma nach einem überzeichneten IPO verkauft.
    • Der Exit aus der Figma-Beteiligung bringt eine Kapitalrückführung in Höhe des 9-fachen des ursprünglich investierten Betrags.
    • Figma zählt über 13 Millionen monatlich aktive Nutzer und erzielte 2024 einen Umsatz von 749 Millionen USD.
    • Die Transaktion war rund 40-fach überzeichnet und gehört zu den erfolgreichsten IPOs des Jahres.
    • Matador erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 6,3 Millionen CHF und steigerte den Net Asset Value um knapp 12%.
    • Die Matador Secondary Private Equity AG ist auf Secondary Private Equity Investments spezialisiert und hat ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut.

