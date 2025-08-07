Allianz glänzt mit Top-Performance und steuert Jahresziel an!
Die Allianz SE überzeugt im zweiten Quartal 2025 mit einem operativen Rekordergebnis und einem starken Wachstum in allen Geschäftsbereichen.
- Allianz SE verzeichnet im zweiten Quartal 2025 ein starkes Wachstum mit einem operativen Rekordergebnis von 4,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 12,2 % entspricht.
- Das gesamte Geschäftsvolumen der Allianz stieg im ersten Halbjahr 2025 um 10,1 % auf 98,5 Milliarden Euro, unterstützt durch alle Segmente.
- Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner erhöhte sich im ersten Halbjahr 2025 um 9,5 % auf 5,5 Milliarden Euro, während das bereinigte Ergebnis je Aktie um 11,3 % auf 13,99 Euro stieg.
- Die Allianz ist auf Kurs, ihr Gesamtjahresziel eines operativen Ergebnisses von 16,0 Milliarden Euro zu erreichen, und hat im ersten Halbjahr 2025 Aktien im Wert von 1,0 Milliarden Euro zurückgekauft.
- Der Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung erzielte ein sehr gutes internes Wachstum von 7,9 % im ersten Halbjahr 2025, mit einer hervorragenden Schaden-Kosten-Quote von 91,5 %.
- Im Bereich Lebens- und Krankenversicherung verzeichnete die Allianz ein starkes Neugeschäftswachstum mit einer Neugeschäftsmarge von 5,6 % und einem operativen Ergebnisanstieg von 4,6 % im ersten Halbjahr 2025.
