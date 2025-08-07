SAF-HOLLAND: Solide H1 2025 Ergebnisse trotz Umsatzrückgang!
SAF-HOLLAND zeigt im ersten Halbjahr 2025 trotz Herausforderungen bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit mit einem Umsatz von 891,6 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 9,3 %.
Foto: SAF Holland
- SAF-HOLLAND erzielte im ersten Halbjahr 2025 trotz eines Umsatzrückgangs von 11,9 % solide Ergebnisse mit einem Konzernumsatz von 891,6 Mio. Euro.
- Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 9,3 %, trotz Mehrkosten im Einkauf aufgrund der US-Zollpolitik.
- Das Periodenergebnis wurde durch stichtagsbezogene, unrealisierte Fremdwährungseffekte beeinflusst, was zu einem Rückgang auf 24,0 Mio. Euro führte.
- Der Umsatzanteil des Ersatzteilgeschäfts stieg auf 39,3 %, während das Erstausrüstungsgeschäft besonders in Amerika rückläufig war.
- Der freie operative Cashflow sank auf 9,1 Mio. Euro, beeinflusst durch einen höheren Zahlungsmittelabfluss aus der Veränderung des Net Working Capital.
- Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wurde angepasst, mit einer erwarteten bereinigten EBIT-Marge von rund 9,3 % und einem Konzernumsatz von etwa 1.800 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SAF-HOLLAND ist am 07.08.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.016,01PKT (-1,00 %).
ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
