Aareal Bank 9,875 %: Gewinnsprung von über 20 % im H1 2025!
Die Aareal Bank beeindruckt mit einem starken Halbjahresergebnis 2025: Gewinnsteigerung, gesunkene Kosten und innovative Expansion prägen das Bild.
Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance
- Aareal Bank steigert das bereinigte Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2025 um 21% auf 223 Mio. €
- Gesamtrisikovorsorge sinkt um ein Drittel auf 116 Mio. €
- Verwaltungsaufwand um 8% gesunken, mit einer Cost-Income-Ratio von 32%
- Bereinigte Eigenkapitalrendite steigt von 8,0% auf 9,1%
- Starkes Wachstum der BDS-Einlagen auf 14,0 Mrd. € im zweiten Quartal
- Aareal Bank erweitert ihr Angebot um die neue Assetklasse Data Center und finanziert ein Rechenzentrum über 160 Mio. €
