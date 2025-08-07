    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsAareal Bank 9,875 % AnleihevorwärtsNachrichten zu Aareal Bank 9,875 %
    Aareal Bank 9,875 %: Gewinnsprung von über 20 % im H1 2025!

    Die Aareal Bank beeindruckt mit einem starken Halbjahresergebnis 2025: Gewinnsteigerung, gesunkene Kosten und innovative Expansion prägen das Bild.

    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance
    • Aareal Bank steigert das bereinigte Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2025 um 21% auf 223 Mio. €
    • Gesamtrisikovorsorge sinkt um ein Drittel auf 116 Mio. €
    • Verwaltungsaufwand um 8% gesunken, mit einer Cost-Income-Ratio von 32%
    • Bereinigte Eigenkapitalrendite steigt von 8,0% auf 9,1%
    • Starkes Wachstum der BDS-Einlagen auf 14,0 Mrd. € im zweiten Quartal
    • Aareal Bank erweitert ihr Angebot um die neue Assetklasse Data Center und finanziert ein Rechenzentrum über 160 Mio. €




