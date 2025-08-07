    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestwing AktievorwärtsNachrichten zu Westwing
    Westwing: Starkes EBITDA-Wachstum & 2025-Prognose bestätigt!

    Westwing zeigt beeindruckende Zahlen: Ein bemerkenswertes EBITDA-Wachstum und strategische Expansionen prägen das zweite Quartal 2025.

    Foto: adobe.stock.com
    • Westwing verzeichnete im zweiten Quartal 2025 ein starkes bereinigtes EBITDA-Wachstum von 61% auf EUR 6 Mio. mit einer Marge von 6,3%.
    • Das Bruttowarenvolumen (GMV) sank um 3,6% im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch ein hochwertigeres und kleineres Produktsortiment.
    • Die Westwing Collection wuchs um 19% und machte 65% des GMV aus, was die Margen und Markendifferenzierung verbesserte.
    • Der Free Cashflow war negativ bei EUR -5 Mio., während die Netto-Cash-Position Ende Juni 2025 bei EUR 50 Mio. lag.
    • Westwing expandierte in acht neue Länder und eröffnete drei neue Stores sowie einen Store-in-Store.
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz zwischen EUR 425 Mio. und EUR 455 Mio. und einem bereinigten EBITDA zwischen EUR 25 Mio. und EUR 35 Mio.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025, bei Westwing ist am 07.08.2025.


    Westwing

    +0,51 %
    +4,88 %
    +23,63 %
    +32,22 %
    +29,45 %
    +33,20 %
    -29,10 %
    -63,91 %
    ISIN:DE000A2N4H07WKN:A2N4H0





    1 im Artikel enthaltener Wert
